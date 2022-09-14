Сфинксы вернутся на Египетский мост в Петербурге после реставрации | 360°

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Сфинксы вернутся на Египетский мост в Петербурге после реставрации

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Сфинксов, демонтированных с Египетского моста в Санкт-Петербурге, вернут на место до конца 2022 года. Сейчас они на реставрации, сообщила газета «Петербургский дневник» со ссылкой на начальницу отдела памятников и мемориальных досок музея Екатерину Шишкину.

Она уточнила, что фигуры сделаны из чугуна, который в петербургском климате подвержен коррозии. Сейчас их приводят в порядок в Государственном музее городской скульптуры.

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«Больших трещин и утрат на скульптурах нет. Реставраторы также планируют позолотить платки, которыми украшены фигуры сфинксов», — заключила Шишикина.

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