Сферы с самой высокой и самой низкой конкуренцией назвали в HeadHunter

Специалисты сервиса HeadHunter назвали сферы с самой высокой и самой низкой конкуренцией среди соискателей. Об этом написала «Газета.ru».

Специалисты посчитали соотношение числа резюме к числу вакансий. Оказалось, что самая высокая конкуренция сейчас существует в сфере юриспруденции, науки и образования, административного персонала. Самый низкий уровень конкуренции отмечен в сферах строительства и недвижимости, медицины и консультирования.