Россиянам назвали сферы с большим количеством открытых вакансий

Российские работодатели готовы нанимать медицинских работников, IT-специалистов и сотрудников в сфере HR. Сейчас на рынке труда представлено большое количество открытых вакансий в этих областях. Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» заявила руководитель пресс-службы SuperJob Наталья Ильченко.

Она пояснила, что спрос на медицинских работников связан с сезонным фактором. Санатории, курорты и дома отдыха готовятся к лету, когда количество гостей вырастет, поэтому они заинтересованы в найме медицинских работников.

«Несмотря на то, что в последние два месяца несколько снизилось количество вакансий в IT, эти специалисты все равно востребованы и высокооплачиваемы», — отметила Ильченко. Она добавила, что речь идет о сотрудниках среднего и старшего уровней.

Также опытные специалисты нужны в сфере HR, чтобы помочь компаниям пройти кризисный период и приспособиться к сложным условиям.

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в России на бирже труда зарегистрирована в качестве безработных 681 тысяча человек. При этом на портале занятости «Работа в России» открыто почти два миллиона вакансий.