Сфере торговли пообещали рост вакансий на удаленке

Коронавирус заставил многих россиян перейти на удаленную работу. Эксперты полагают, что доля дистанционной занятости вырастет. Коснется это в первую очередь сферы торговли.

Специалисты ВНИИ труда пояснили сайту RT, почему таких вакансий станет больше. Все дело в развитии электронных сервисов продаж. Растет и востребованность доставки приобретенных товаров.

На удаленку могут перевести специалистов по финансам, страхованию и работников сферы государственных услуг. Дистанционно станут работать те, кто консультирует бизнес — аудиторы и занимающиеся подбором персонала люди. К их услугам будут прибегать чаще в удаленном формате.

Эксперты предположили, что больше вакансий с онлайн-занятостью появится и среди сотрудников образования, культуры и досуга.

Работодателям придется заниматься организацией удаленной работы, а это даст возможность роста для тех компаний, которые оказывают им услуги по технической поддержке такого рода занятости.

Во ВНИИ труда считают, что эксперимент с переводом на удаленку из-за пандемии коронавируса открыл новые возможности не только для многих людей, но и «для целых секторов экономики».

В таких условиях предприятия станут вкладывать средства в развитие бизнес-моделей, имеющих отношение к дистанционной работе. Инвестирование получат и роботизированные промышленные технологии. В учебных заведениях будет больше предметов с преподаванием онлайн, а сферы, где задействованы цифровые и онлайн-услуги, начнут развиваться более активно.

Пока что после отмены ограничительных мер сохранить удаленный режим труда готовы 17% российских компаний.