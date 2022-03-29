Руководитель бюро по защите прав предпринимателей Московского отделения общественной организации «Опора России» Алексей Петропольский рассказал, какой бизнес будет успешным в России на фоне ухода многих зарубежных компаний. Об этом сообщила радиостанция Sputnik.

Эксперт считает, что сейчас отличное время, чтобы открыть бизнес в IT, образовании и медицине.

«У нас сейчас три самых быстрорастущих индустрии, где имеет смысл открывать свой бизнес. Первая из них — это IT. То есть востребованы разработка софта, приложений и организация удаленной работы. Вторая — это образование. Сейчас люди ищут все новые и новые образовательные курсы, чтобы получить практические навыки и с ними трудоустроиться туда, где выше заработная плата и больше перспективы. Третья — это медицина. В России медицина на 70 процентов государственная и не всегда отвечает тем стандартам качества, которые хотят получать клиенты», — пояснил Петропольский.

Эксперт также отметил, что в бизнесе в основном успеха добиваются те, кто первоначально работал в той же сфере, но по найму. Такие люди уже знают заказчиков, исполнителей и рынок полностью и могут решать любые задачи.