Жители Москвы начали съезжать со съемных квартир

В Москве с началом карантина выросло число предложений по аренде жилья. С одной стороны, освобождаются квартиры, за которые арендаторы уже не могут платить. С другой, владельцы, сдававшие их посуточно, пытаются найти варианты с долгосрочной рентой.

По данным сайта «Циан», за месяц число квартир, сдаваемых в аренду, выросло в столице на 11%. К июню там ожидают более существенного прироста, сообщили в компании «Известиям».

Из-за отсутствия туристов те, кто раньше сдавали жилье посуточно, стали предлагать квартиры в долгосрочную аренду. При этом за март количество квартир, сдаваемых посуточно, упало всего на 4%. Средняя стоимость долгосрочной аренды в то же время снизилась на 7% — до 54,2 тысячи рублей.

В компании считают, что в апреле-мае многие арендаторы еще смогут жить в квартире за счет внесенного ранее депозита. К лету можно будет оценить реальный масштаб сокращения спроса на жилье.