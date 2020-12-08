Отмечается, что Рослесинфорг связал снижение спроса с повышением экологической сознательности и желанием сэкономить.

«Мне кажется, это сезонный тренд, дань моде. Ничего глобального не происходит, если люди покупают меньше живые елки, то покупают больше пластиковых. В окружающую среду попадают пластиковые отходы. Если наоборот, то в окружающую среду попадают органические отходы», — обратил внимание Неверов.

Он рассказал, что каждый Новый год ставит елку, выращенную специально для этого в тепличных условиях. По его словам, они приносят радость, вкусно пахнут и легко утилизируются.