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    08 декабря 2020, 21:29

    «Сезонный тренд, дань моде». Омбудсмен — о снижении спроса на живые елки среди россиян

    Артур Блянихов

    Омбудсмен по отношениям природопользования и экологии Ильдар Неверов обсудил с радиостанцией «Говорит Москва» снижение спроса на живые ели среди россиян.

    Отмечается, что Рослесинфорг связал снижение спроса с повышением экологической сознательности и желанием сэкономить.

    «Мне кажется, это сезонный тренд, дань моде. Ничего глобального не происходит, если люди покупают меньше живые елки, то покупают больше пластиковых. В окружающую среду попадают пластиковые отходы. Если наоборот, то в окружающую среду попадают органические отходы», — обратил внимание Неверов.

    Он рассказал, что каждый Новый год ставит елку, выращенную специально для этого в тепличных условиях. По его словам, они приносят радость, вкусно пахнут и легко утилизируются.