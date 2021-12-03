Сезонный рост цен на мандарины произошел в России перед Новым годом

В России начался сезон традиционного спроса на мандарины, который ежегодно стартует в преддверии новогодних праздников. На это моментально отреагировал российский рынок, цитрусовые уже подорожали. Как сообщили эксперты, цена в среднем в опте выросла на 18% за год.

«Средняя цена за один килограмм мандаринов составила в ноябре 164 рубля. За год средняя цена мандаринов выросла на 25%», — сообщили «РИА Новости» в компании «Эвотор». Эксперты отметили, что мандарины не исчезают из магазинов круглогодично, но так называемый высокий сезон наступает в ноябре и декабре.

На сегодняшний день оптовая цена на мандарины в России в среднем составляет от 80 до 138 рублей за килограмм. Средний уровень — примерно 110 рублей. Для сравнения, год назад эта сумма составляла 90 рублей. Несмотря на это, эксперты отмечают, что спрос на мандарины ниже не становится, товар сбывается быстрыми темпами.

По мнению аналитиков, в первую очередь подорожание связано с тем, что были уменьшены поставки мандаринов из Турции. Кроме того, как и практически во всех сферах торговли, подорожали транспортные услуги. Фактором, который позволяет на этом фоне сдерживать цены от стремительного роста, остается достаточно низкая покупательная способность многих россиян.