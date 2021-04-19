Сезонную плату за полив огородов установили в Волгоградской области

Коммунальщики Волгоградской области начали брать сезонную плату за полив огорода. Проживающим в частных домах, где нет счетчиков, выпишут дополнительные бумаги для оплаты. Об этом сообщил ОТР.

Норма рассчитывается на основе площади земельного участка. Около кубометра воды приходится на один квадратный метр. Данная сумма умножается на значение тарифа. Владельцу шести соток придется заплатить более трех тысяч рублей. При установлении счетчика расходы сокращаются втрое. Однако такая экономия возможна только при взносе тех же трех тысяч рублей, которые придется заплатить, чтобы прибор поставили на учет коммунальщики.

«Пломбировать имеет право только ресурсоснабжающая организация. Также проект на водомерный узел делается на основании технических условий, которые выдает только ресурсоснабжающая организация», — заявила исполняющая обязанности начальника отдела контроля и отпуска водных ресурсов компании «Концессии водоснабжения» Ольга Шанина.