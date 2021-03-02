В сезоне весна-лето 2021 года ценителям моды будет довольно легко следовать трендам. Дизайнеры рассказали «360», что нового в них немного: по-прежнему популярны кроссовки, а большие сумки вновь вернут себе позицию актуального аксессуара.

Дизайнер и генеральный директор Модного дома Стаса Лопаткина Станислав Лопаткин уточнил, что одним из главных цветов грядущего сезона будет зеленый в контрасте с вновь набравшим очки красным.

Из одежды по-прежнему на одном из первых мест находятся худи, в том числе и в виде платья, полуспортивная одежда и кроссовки.

Источник фото: pixabay

«Их продолжают носить с одеждой casual, вечерними нарядами — комбинируют. <...> Кеды заменили классические туфли по стоимости и по материалам, из которых они изготовлены», — пояснил Лопаткин, заметив, что «супернового ничего не появилось». В моду вернулись большие сумки, которые на время сдали позиции, и высокие перчатки.

С коллегой согласилась дизайнер одежды Елена Пискулина, отметив сохранившуюся в одежде практичность.

«Кроссовки, сабо, сандалии на высокой платформе. <…> Хотя я бы уже перешла к более изящному сегменту. Хочется женского», — призналась она.

В цветах Пискулина отдала предпочтение белому, серому, черному и фиолетовому, выделив принт «зебра». Дизайнер напомнила, что индивидуальность образа подчеркнет яркий предмет в одежде. Например, та же большая сумка или повязка на голову. Не устаревает и вечная классика — актуальны в том числе парки.

«Тенденций <…> много. Модно все», — заключила специалист.