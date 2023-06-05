05 июня 2023, 15:00
Сезон уборки по выходным стартовал на Ямале
Экоактивисты Ямала открыли сезон уборки, на протяжении всего лета по выходным дням неравнодушные жители будут очищать территории городов от мусора. Об этом сообщил телеканал ОТР.
В первый день участие в уборке приняли полсотни местных жителей, за два часа активисты собрали 15 мешков отходов у родника. Всего за сезон в регионе планируется расчистить 11 территорий.
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Отмечается, что для уборки несанкционированных свалок эковолонтеры попросили помощи коммунальных служб.
Субботник
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