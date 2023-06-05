Общество 05 июня 2023, 15:00 Сезон уборки по выходным стартовал на Ямале

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Экоактивисты Ямала открыли сезон уборки, на протяжении всего лета по выходным дням неравнодушные жители будут очищать территории городов от мусора. Об этом сообщил телеканал ОТР.

В первый день участие в уборке приняли полсотни местных жителей, за два часа активисты собрали 15 мешков отходов у родника. Всего за сезон в регионе планируется расчистить 11 территорий.

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Отмечается, что для уборки несанкционированных свалок эковолонтеры попросили помощи коммунальных служб.