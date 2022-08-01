Сезон торговли бахчевыми открылся в Подмосковье 1 августа

Сезон торговли бахчевыми открылся в Московской области 1 августа. Жители региона устремились за покупкой сладких плодов, а Telegram-канал РИАМО дал совет, как правильно выбрать вкусный десерт.

Покупать арбузы нужно только в проверенных точках. При необходимости стоит проверить документы, подтверждающие качество бахчевых. Также продавец должен иметь действующую санитарную книжку.

Не рекомендуется покупать арбузы и дыни в стихийных точках продаж вдоль дорог и не стоит просить вырезать кусочек на пробу. Место торговли должно быть огорожено и находиться под навесом.

При выборе арбуза стоит обратить внимание на цвет, его корка должна быть яркой и контрастной. При нажатии спелый арбуз издаст характерный хруст. Корка на ощупь должна быть твердой, ногтем проткнуть ее не получится.

При выборе дыни нужно обратить внимание на заднюю от хвостика часть, у спелого плода она мягкая. Также готовая к пище дыня издает приятный аромат.

После покупки плод необходимо помыть под теплой водой, а разрезанные кусочки хранить исключительно в холодильнике.

Всего в 2022 году в Подмосковье открылось 500 бахчевых развалов, что на 5% больше, чем в прошлом году.