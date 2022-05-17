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    17 мая 2022, 14:03

    Сезон сплавов открылся в Хабаровском крае

    Артур Блянихов

    В Хабаровском крае стартовал сезон рафтинга. Об этом сообщило ОТР.

    Участник первого сплава по реке Гур признался, что ему понравилось в рафтинге абсолютно все.

    «От сбора катамаранов до разбора катамаранов, сам сплав, все остановки, готовка еды, костер, компания душевная. Природа, самое главное», — подчеркнул мужчина.

    Уточняется, что весь маршрут от Кеная до Снежного достигает 90 километров. На него уходит обычно два дня и подобное путешествие под силу даже новичкам.