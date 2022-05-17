Сезон сплавов открылся в Хабаровском крае
В Хабаровском крае стартовал сезон рафтинга. Об этом сообщило ОТР.
Участник первого сплава по реке Гур признался, что ему понравилось в рафтинге абсолютно все.
«От сбора катамаранов до разбора катамаранов, сам сплав, все остановки, готовка еды, костер, компания душевная. Природа, самое главное», — подчеркнул мужчина.
Уточняется, что весь маршрут от Кеная до Снежного достигает 90 километров. На него уходит обычно два дня и подобное путешествие под силу даже новичкам.