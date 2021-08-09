Сезон сбора винограда начался в Дагестане

Сезон сбора ранних сортов винограда стартовал в Дагестане. Об этом сообщил телеканал ОТР.

Всего в регионе шесть тысяч гектаров плантаций, на которых выращивают более 30 сортов винограда.

Дагестан в прошлом году вышел в лидеры по производству винограда в России. За год в республике собрали более 63 тысяч тонн ягоды.

Сборщицами винограда работают в основном местные жительницы, у большинства из них есть основная работа, а виноград — хороший способ подзаработать летом.

«В день бывает у нас 300 ящиков, иногда 250, до вечера работаем здесь», — рассказала сборщица винограда Патимат Бакова.