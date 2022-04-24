Сезон речной навигации в Москве начнется с праздника

Столичный сезон речной навигации стартовал 24 апреля. Об этом сообщили сотрудники пресс-службы московского департамента транспорта. Их заявление процитировал ТАСС.

В честь открытия сезона ведомство подготовило праздничное мероприятие. Оно пройдет на Северном речном вокзале.

«Ждем всех на наш профессиональный праздник с 11:00 до 22:00. Будет много живой музыки, тематические квесты, анимация для детей, детские лекции по ПДД и поведению у воды, мастер-классы, экскурсии в здании вокзала», — сообщили представители дептранса Москвы.

Также в честь праздника посетители Северного речного вокзала смогут бесплатно посетить экскурсию «Прогулка по палубе архитектурного корабля». Ее подготовил Музей транспорта Москвы. После 28 апреля на эту экскурсию можно будет попасть только по билетам.

В Подмосковье сезон речной навигации откроется чуть позже, 1 мая. Глава регионального Минтранса Алексей Гержик сообщил, что водные прогулки в Московской области пользуются большой популярностью.