Общество 10 апреля 2023, 07:24 Сезон разводки мостов на Неве и Малой Неве стартовал в Петербурге Мостотрест: сезон разводки мостов начался в Петербурге на Неве и Малой Неве РИА «Новости»

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В Петербурге первые суда прошли под мостами на Неве и Малой Неве. В городе началась навигация, сообщили ТАСС в пресс-службе СПб ГБУ «Мостотрест».

«Навигационный период для разводки мостов на Неве и Малой Неве стартовал в ночь с 9 на 10 апреля», — уточнили в ведомстве.

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Первые в этом сезоне навигации суда прошли под Благовещенским, Дворцовым и Володарским мостами.

На рукавах главной реки Петербурга мосты будут готовы к разводке с 20 апреля до 15 ноября. Финиш навигации запланировали на конец ноября.

График разводки мостов уже утвердили, время разводки мостов осталось без изменений. Так, Дворцовый мост будет разводиться в 01:10, чтобы туристические корабли успели уйти из акватории Невы до прихода судов большого водоизмещения.

Расположенный на улице Дыбенко в городе на Неве аварийный мост через реку Оккервиль закрыли на ремонт в октябре 2022 года.