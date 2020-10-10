Сезон работы фонтанов в Москве завершится в субботу

В субботу, 10 октября, в Москве завершится сезон работы городских фонтанов. Об этом сообщил заместитель мэра в правительстве столицы Петр Бирюков.

По словам заммэра, фонтаны должны были отключить еще 1 октября. Но сезон продлили на 10 дней из-за теплой погоды. Теперь москвичи и гости столицы смогут насладиться работой фонтанов уже только в следующем году.

«Сезон работы фонтанов завершен, в течение сегодняшнего дня они будут выключены, после чего специалисты приступят к проведению мероприятий по консервации объектов», — передает РИА «Новости» слова Бирюкова.

Он также рассказал, как от зимних холодов защищают фонтаны со сложной инженерной коммуникацией. Для таких сооружений предусмотрена специальная конструкция: металлический щит или надувной купол.

Бирюков сообщил, что перед открытием нового сезона все фонтаны будут промывать и проверять. Такие процедуры продолжаются в течение 25 дней.

Всего в Москве расположено 600 фонтанов, бассейнов и водных устройств.

Ранее Петр Бирюков заявил, что Москва готова к наступлению холодов.