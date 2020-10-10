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    10 октября 2020, 09:13

    Сезон работы фонтанов в Москве завершится в субботу

    Анастасия Калинина

    В субботу, 10 октября, в Москве завершится сезон работы городских фонтанов. Об этом сообщил заместитель мэра в правительстве столицы Петр Бирюков.
    Сезон работы фонтанов в Москве завершится в субботу

    По словам заммэра, фонтаны должны были отключить еще 1 октября. Но сезон продлили на 10 дней из-за теплой погоды. Теперь москвичи и гости столицы смогут насладиться работой фонтанов уже только в следующем году.

    «Сезон работы фонтанов завершен, в течение сегодняшнего дня они будут выключены, после чего специалисты приступят к проведению мероприятий по консервации объектов», — передает РИА «Новости» слова Бирюкова.

    Он также рассказал, как от зимних холодов защищают фонтаны со сложной инженерной коммуникацией. Для таких сооружений предусмотрена специальная конструкция: металлический щит или надувной купол.

    Бирюков сообщил, что перед открытием нового сезона все фонтаны будут промывать и проверять. Такие процедуры продолжаются в течение 25 дней.

    Всего в Москве расположено 600 фонтанов, бассейнов и водных устройств.

    Ранее Петр Бирюков заявил, что Москва готова к наступлению холодов.