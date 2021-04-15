Сезон ночных дорожных работ начался в Москве

В столице дорожники приступили к плановому ремонту городских магистралей, проездов и дворов. Работать они будут по ночам. В это время движение частично ограничат.

«С установлением постоянных положительных температур воздуха специалисты комплекса городского хозяйства приступили к работам по ремонту асфальтобетонных покрытий. В этом году планируем отремонтировать около 2,8 тысячи объектов общей площадью свыше 23 миллионов квадратных метров», — заместитель мэра столицы в правительстве Москвы Петр Бирюков. Его слова приводит сайт mos.ru.

Бирюков отметил, что ремонт приходится проводить ежегодно, так как на дорогах из-за большого количества машин появляется колея, а полотно разрушается под воздействием перепада температур. В этом сезоне, отметил заместитель столичного градоначальника, отремонтируют несколько участков МКАД, Третьего транспортного и Садового кольца. Дорожники выйдут на Варшавское шоссе (от Большой Тульской улицы до МКАД), Каширское шоссе (от тоннеля на Варшавском шоссе до улицы Маршала Захарова), на улицу 1905 года (от Беговой до Мантулинской улицы), проспект Академика Сахарова (от Садовой-Спасской до Каланчевской улицы).

В планах ремонт участков Новоясеневского проспекта (от Профсоюзной улицы до Вильнюсской), Голубинской улицы (от Новоясеневского проспекта до улицы Инессы Арманд), Щелковского шоссе и Нахимовского проспекта. Чтобы не мешать водителям, работать будут по ночам. Сезон ремонта московских дорог закончится в октябре.