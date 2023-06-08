08 июня 2023, 12:27
Сезон Книжных аллей откроется в Петербурге 9 июня
В Санкт-Петербурге 9 июня стартует IX сезон Книжных аллей, который проводится при поддержке городского правительства с 2015 года. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник».
Лучшие российские издательства представят более 10 тысяч новинок и бестселлеров. Актуальны ассортимент разбавит сувенирная продукция «Сделано в Петербурге».
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Отмечается, что Книжные аллеи будут открыты для петербуржцев ежедневно с 9 июня по 10 сентября.
Санкт-Петербург
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