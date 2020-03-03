Сезон клещей в 2020 году может растянуться на восемь месяцев
Из-за аномально теплой погоды членистоногие начали просыпаться на месяц — полтора раньше обычного. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на центр эпидемиологии Роспотребнадзора.
Случаи укусов клещей были зафиксированы в некоторых российских регионах еще в феврале. Такие эпизоды отмечаются в Московской области, Новосибирске и Магнитогорске. Кроме того, в последние несколько лет в Подмосковье клещи позже засыпают.
Как отмечают эксперты, в частности, одними из первых могут проснуться клещи рода дермацентор. Большую опасность они представляют для животных. Обычно эти членистоногие активизируются в апреле.
Помимо аномального тепла интенсивному размножению клещей будет способствовать увеличение численности грызунов, кровью которых они питаются. Эксперты уверены, что из-за этого инфицированных клещей тоже станет больше.
По мнению экспертов, тенденция сдвига сезона активности клещей, особенно в осенний период, характерна именно для Подмосковья.
Ранее жителей Московской области уже предупреждали о раннем появлении клещей. Как заметили в Роспотребнадзоре, из-за аномальной зимы насекомые могут раньше времени выходить греться на солнышке.