Сезон клещей в 2020 году может растянуться на восемь месяцев

Сезон активности клещей в этом году вместо шести месяцев может растянуться на восемь. Все из-за того, что зима оказалась самой теплой за всю историю метеонаблюдений.

Из-за аномально теплой погоды членистоногие начали просыпаться на месяц — полтора раньше обычного. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на центр эпидемиологии Роспотребнадзора.

Случаи укусов клещей были зафиксированы в некоторых российских регионах еще в феврале. Такие эпизоды отмечаются в Московской области, Новосибирске и Магнитогорске. Кроме того, в последние несколько лет в Подмосковье клещи позже засыпают.

Как отмечают эксперты, в частности, одними из первых могут проснуться клещи рода дермацентор. Большую опасность они представляют для животных. Обычно эти членистоногие активизируются в апреле.

Помимо аномального тепла интенсивному размножению клещей будет способствовать увеличение численности грызунов, кровью которых они питаются. Эксперты уверены, что из-за этого инфицированных клещей тоже станет больше.

По мнению экспертов, тенденция сдвига сезона активности клещей, особенно в осенний период, характерна именно для Подмосковья.

Ранее жителей Московской области уже предупреждали о раннем появлении клещей. Как заметили в Роспотребнадзоре, из-за аномальной зимы насекомые могут раньше времени выходить греться на солнышке.