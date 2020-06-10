Сезон фонтанов открыли в Москве

Настоящее лето пришло в столицу с началом работы 600 фонтанов. В городе 10 июня прошла церемония открытия фонтанного сезона.

«Плохая погода в Москве закончилась, наступило настоящее лето. К москвичам вернулись московские фонтаны, которые являются символом города, символом хорошего настроения. Сегодня все 600 фонтанов снова заработали, создавая особую красоту и настроение», — привело РИА «Новости» слова мэра столицы Серея Собянина.

Торжественная церемония состоялась в Парке Победы на Поклонной горе. Там запустили фонтанный комплекс «Годы войны». Кроме того, одновременно включили и другие фонтаны города. Сезон будет длиться до 1 октября, но, если погода будет благоприятной, то фонтаны будут радовать жителей дольше.

В Москве можно найти не только традиционные фонтаны, но и плавающие. Они находятся в Водоотводном канале. Еще есть четыре светодинамических фонтана в Парке Горького, Царицыно, на площади перед Киевским вокзалом и на Манежной площади.

«Последние годы все большее распространение получают „сухие“ фонтаны — без чаш и ограждений — на Биржевой площади, Крымской набережной и в других местах. Они особенно популярны у детей и молодежи», — отметили в пресс-службе мэра и правительства города.

В первых числах июня сезон фонтанов открыли в Подмосковье. В регионе заработали 222 фонтана в включили в 54 округах.