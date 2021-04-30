Сезон фонтанов откроют с началом мая в Санкт-Петербурге

Сезон фонтанов откроют 1 мая в Санкт-Петербурге. Воду начнут подавать в декоративные сооружения в сквере у Зимнего дворца, Казанского собора, Воронихинской решетки и в парке 300-летия, сообщил сайт «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу «Водоканала».

Уточняется, что семь фонтанов заработают только 9 Мая, в честь Дня Победы. Речь идет о фонтанах в Московском парке Победы, на Московской площади, площади Ленина, в Южно-Приморском парке и других популярных среди местных жителей и туристов местах.

Помимо прочего, будут подготовлены новые аудиоэкскурсии по фонтанному Петербургу. Горожан и гостей попросили относиться к сооружениям бережно и не засорять их.