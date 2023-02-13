Общество 13 февраля 2023, 14:36 Съезд строителей пройдет в Ленобласти 14 февраля

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В Доме правительства Ленобласти во вторник, 14 февраля, пройдет 14-й съезд строителей. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на местные СМИ.

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Предполагается, что в мероприятии может принять участие также и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. В ходе встречи участники собираются обсудить основные направления развития строительной отрасли. Особое внимание планируют уделить решению проблемы дольщиков, оказавшихся в сложной ситуации. Кроме того, обсудят комплексное развитие территорий.