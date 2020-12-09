Съезд к Приморскому шоссе у «Лахта Центра» построят к 2023 году

Ранее Высотная и Воздушная улицы появились в Приморском районе города на подъезде к «Лахта Центру». Воздушная улица составила 213 метров, она тянется от кольца к Финскому заливу, на ней четыре полосы. Высотная улица длиной в 976 метров, она расположена от кольца до Бобыльской улицы. Она также четырехполосная. Первый этап строительства стоил 1,232 миллиарда рублей.