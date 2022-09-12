Севшего на колени пассажирке кондуктора автобуса в Перми отстранили от работы | 360°

Общество 12 сентября 2022, 17:23 Поделиться Telegram

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Viber Севшего на колени пассажирке кондуктора автобуса в Перми отстранили от работы РИА «Новости»: в Перми отстранили от работы кондуктора, севшего на колени пассажирке РИА «Новости»

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Кондуктора автобуса в Перми, севшего на колени пассажирке во время поездки, отстранили от работы. Об этом РИА «Новости» сообщили в городском департаменте транспорта.

«Перевозчик является работодателем кондуктора. Женщину отстранили от трудовой деятельности до выяснения обстоятельств произошедшего», — заявили в ведомстве.

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Кондуктору грозят дисциплинарные санкции. Причину вызывающего поведения женщины установить не удалось.

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Ранее в социальной сети появилось видео, на котором видно, как кондуктор села молодой пассажирке на колени. На просьбу встать с нее кондуктор заявила, что девушке необходимо покинуть салон автобуса, несмотря на то, что она не доехала до своей остановки.

Также пассажирка обращалась к водителю с требованием вызвать полицию и скорую помощь.

В начале июня конфликт между кондуктором и пассажиркой, переросший в рукоприкладство со стороны сотрудницы транспорта, произошел в Нижнем Тагиле. Причиной спора стали невозвращенная сдача — восемь рублей — со стороны кондуктора.

В апреле житель Казани, пытающийся проехать в троллейбусе без билета, ударил кондуктора ножом.

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