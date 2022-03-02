Российская компания «Северсталь» прекратила полностью экспорт стальной продукции в страны Евросоюз. Об этом написала газета «Коммерсант».

Источник, который близок к компании, подтвердил «Интерфаксу», что европейским клиентам больше не поступает металл. Речь идет как о компаниях, так и трейдерах.

Другой собеседник агентства заявил, все машины, которые в момент объявления санкций наудились пути, разворачивали — «и на погранпунктах, и у складских ворот клиентов».

Представители «Северстали» не стали комментировать эту информацию. Они заявили, что компания изучает разные варианты переориентации с европейского рынка на другие. В частности, речь идет о Ближнем Востоке, Азии, Южной Америке.

По данным газеты, «Северсталь» поставляла в Европу 2,5 миллиона тонн металла и получала около 3,9 миллиарда выручки.

Ранее стало известно, что группа крупных бизнесменов России оказалась в черном списке Евросоюза в связи с событиями на Украине. Под санкции попал и владелец «Северстали» Алексей Мордашов.