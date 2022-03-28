Северо-Крымский канал полностью заполнился водой впервые за 8 лет
Зампред Госкомводхоза Крыма Кангиев: Северо-Крымский канал впервые за 8 лет заполнен водой
Северо-Крымский канал впервые за последние восемь лет полностью заполнен водой. Об этом РИА «Новости» сообщил заместитель председателя Госкомводхоза Крыма Альберт Кангиев.
«Основная часть канала заполнена водой, поступающей из Днепра», — заявил он.
Кангиев уточнил, что в восточной части полуострова канал пополнился водой из внутренних источников.
Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что проблем с водоснабжением полуострова больше не будет. По его словам, стабильная работа канала решит многие экономические сложности Крыма.
Российские саперы ранее успешно обезвредили шлюзы Северо-Крымского канала, заминированные украинскими националистами. Протяженность искусственного русла канала составляет около 40 километров.