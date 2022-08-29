Северный ветер принесет похолодание в Петербург

Похолодание в Санкт-Петербург в ближайшие дни придет с северным ветром. Об этом ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус написал в своем Telegram-канале.

В понедельник, 28 августа, синоптическая ситуация в части региона будет формироваться под влиянием атмосферного фронта. Ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы.

Температура воздуха по области может подняться до +25 градусов. Ветер будет дуть северный, северо-восточный 4-9 метров в секунду, при грозе — порывистый. При этом атмосферное давление практически не изменится и составит 760 мм ртутного столба.

Во вторник, 29 августа, дожди усилятся, температура воздуха понизится до +16 градусов.

Ведущий специалист центра «Фобос» напомнил, что в минувшее воскресенье в Санкт-Петербурге был обновлен суточный рекорд максимальной температуры воздуха. Теперь для 28 августа он составляет +30,7 градусов, что на 0,9 градуса выше, чем было в этот день в 1997 году.

Ранее синоптики сообщали, что в сентябре погода в Петербурге максимально приблизиться к стандартам этого времени года.