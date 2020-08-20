Северный речной вокзал в Москве откроют в сентябре

Сейчас рабочие доделывают последние штрихи по реставрации декора, а также готовят звезду, усыпанную полудрагоценными камнями. Ее установят на шпиле здания.

В 2018 году на территории вокзала проводились противоаварийные работы, которые завершились в 2019-м. С мая 2020-го специалисты проводят реставрационные работы — фасадные, внутреннего убранства, мрамора, балюстрад, живописи. Завершен ремонт 17 причалов. Вскоре у комплекса появится парк. В нем расположатся три бассейна с подогревом, пункты проката и детские площадки.

Северный речной вокзал перестал функционировать в 1960-х годах и быстро пришел в запустение.

Северный речной вокзал — объект культурного наследия регионального значения.