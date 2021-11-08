Северный олень прокатился на автобусе по Норильску

Северный олень по имени Аякли стала звездой Сети после поездки на автобусе в Норильске. Водитель сначала не хотел пускать животное в салон, но потом все-таки разрешил. Об их первой поездке на общественном транспорте, которая произвела такой фурор, «360» рассказала хозяйка Аякли Валерия Болгова.

«Мы живем в Норильском промышленном районе, Аякли уже три года и семь месяцев, она символ всех социально значимых мероприятий в НПР и в Дудинке. Мы были приглашены на престольный праздник в храм для детей и родителей. Там были дети и с проблемами со здоровьем, которым тактильный контакт и эмоциональный заряд очень был необходим», — поделилась она.

В тот день они решили сесть в автобус на обратном пути, потому что уже сильно устали. Раньше у них был свой транспорт, но сейчас его нет, приходится ходить пешком. Им повезло, что был выходной, в салоне автобуса было всего пять человек, которые вместе с кондуктором пришли в восторг от происходящего. Последний вообще до этого никогда не видел северного оленя.

«Был выходной день, людей в салоне было человек пять, мы никому не мешали. Водитель нас сначала не пускал, но смилостивился, потому что нам там недалекий путь был. Чуть-чуть нам проехать надо было», — пояснила собеседница «360».

Болгова объяснила, что она является председателем общины коренных малочисленных народов Севера «Ня Танса», для них олень — это священное животное, как член семьи. У нее в городе живет только Аякли, а у ее учеников живут по 12 домашних оленей. Иногда они привозят упряжки в город, чтобы показать местным жителям или для участия в праздничных мероприятиях.