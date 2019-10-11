  • Северный Кавказ попал в лидеры по долгам за электроэнергию

    11 октября 2019, 12:27

    Алена Макаренко

    Долг потребителей электроэнергии увеличился за девять месяцев 2019 года на 0,8 миллиарда рублей. Это данные Центра финансовых расчетов. Об этом сообщил сайт News.ru со ссылкой на Аналитический центр при правительстве РФ.
    Северный Кавказ попал в лидеры по долгам за электроэнергию

    Общая сумма долга достигла 75,7 миллиарда рублей.

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    В лидерах-должниках оказались жители Северо-Кавказского федерального округа. Они не доплатили 57,6 миллиарда рублей, а это 76% всего объема задолженности на оптовом рынке электроэнергии и мощности (ОРЭМ).

    В основных должниках числится Республика Дагестан. Многие местные жители не пользуются счетчиками, так как в регионе установлены низкие нормативы потребления электроэнергии. А значит, платить по нормативу выходит дешевле. Поэтому проблему с долгами нужно решать на законодательном уровне. С таким предложением выступил генеральный директор электросетевой компании «Россети» Павел Ливинский.

    Злостными неплатильщиками в основном являются местные жители — 97,6%.