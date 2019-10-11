Северный Кавказ попал в лидеры по долгам за электроэнергию

Общая сумма долга достигла 75,7 миллиарда рублей.

Украина вновь стала закупать электроэнергию в России Подробнее

В лидерах-должниках оказались жители Северо-Кавказского федерального округа. Они не доплатили 57,6 миллиарда рублей, а это 76% всего объема задолженности на оптовом рынке электроэнергии и мощности (ОРЭМ).

В основных должниках числится Республика Дагестан. Многие местные жители не пользуются счетчиками, так как в регионе установлены низкие нормативы потребления электроэнергии. А значит, платить по нормативу выходит дешевле. Поэтому проблему с долгами нужно решать на законодательном уровне. С таким предложением выступил генеральный директор электросетевой компании «Россети» Павел Ливинский.

Злостными неплатильщиками в основном являются местные жители — 97,6%.