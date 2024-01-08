Общество 08 января 2024, 15:05 Северный и Южный речные вокзалы приняли рекордное число посетителей в 2023 году Северный и Южный речные вокзалы приняли более 3 млн посетителей в 2023 году Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

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В прошлом году на Северном и Южном речных вокзалах побывали более трех миллионов человек. Это рекордное число посетителей, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Обновленные вокзалы являются не только объектами транспортной инфраструктуры, но и культурными площадками. На них провели свыше 600 бесплатных мероприятий за этот сезон. На территории Северного речного вокзала есть кафе и детские площадки, в теплое время года там работают бассейны, а перед Новым годом на главной площади открылся каток. В прошлом году на этом вокзале побывали более 2,6 миллиона человек.

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На набережной Южного речного вокзала сделали пешеходную зону с местами для отдыха. В хорошую погоду посетителям доступна смотровая площадка, с которой открывается вид на Москву-реку и парк развлечений «Остров мечты». Там устраивают фестивали, проводят спортивные тренировки, лекции, кинопоказы. На вокзале также есть оранжерея, в которой можно посмотреть на тропические растения. В прошлом году Южный речной вокзал принял свыше 230 тысяч человек, сообщила пресс-служба мэра Сергея Собянина.

Москвичи сами решат, какие мероприятия будут проводить на Южном речном вокзале в 2024 году. Для этого нужно зайти на портал «Активный гражданин».