Общество 21 декабря 2022, 16:38 Северную надбавку ввели для некоторых соцработников в ХМАО

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Полную северную надбавку ввели власти Ханты-Мансийского автономного округа для определенных социальных работников. Об этом сообщил ОТР.

Такую надбавку смогут получить жители региона, профессия которых является социально важной для округа. К этим категориям относятся врачи, учителя и работники физкультуры.

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Отмечается, что решившие трудоустроиться в регионе работники будут получать северную надбавку уже с первого дня работы.

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