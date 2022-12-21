21 декабря 2022, 16:38
Северную надбавку ввели для некоторых соцработников в ХМАО
Полную северную надбавку ввели власти Ханты-Мансийского автономного округа для определенных социальных работников. Об этом сообщил ОТР.
Такую надбавку смогут получить жители региона, профессия которых является социально важной для округа. К этим категориям относятся врачи, учителя и работники физкультуры.
Реклама
Отмечается, что решившие трудоустроиться в регионе работники будут получать северную надбавку уже с первого дня работы.
Реклама
ХМАО
Врачи
Учителя
Реклама
Реклама