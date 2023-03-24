Общество 24 марта 2023, 18:26 Северное сияние заметили в Санкт-Петербурге и Ленинградской области

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В ночь с 23 на 24 марта жителя Санкт-Петербурга и Ленинградской области могли увидеть северное сияние. Об этом сообщила Gazeta.SPb со ссылкой на Telegram-канал «Астро фото болото».

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При этом заметить необычное природное явление можно было даже в центре города, неподалеку от Петропавловской крепости. Северное сияние наблюдали также жители деревни Пушкино. Сильнее всего оно проявилось в поселке Пятиречье Приозерского района.