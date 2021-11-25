Северная Осетия со второго раза приняла законопроект о QR-кодах

Парламент Северной Осетии повторно рассмотрел законопроект о введении QR-кодов в общественных местах и на некоторых видах транспорта и принял его со второго раза.

По данным Ura.ru, 44 депутата поддержали документ, четверо высказались против, один воздержался и двое из присутствовавших парламентариев не голосовали.

На первом заседании 25 ноября за законопроект было 30 голосов, а против — 12. Чтобы законопроект прошел, ему нужно было одобрение как минимум 35 депутатов.

По словам депутата КПРФ Елены Князевой, повторное рассмотрение документа объяснили сбоем электронной системы подсчета голосов.

Пакет законопроектов по QR-кодам был внесен на рассмотрение в Госдуму в середине ноября. Депутаты могут рассмотреть его 16 декабря. Документ предполагает, что до 1 февраля следующего года россияне могут пользоваться ПЦР-тестами вместо QR-кодов о вакцинации при посещении общественных мест и отдельных видов транспорта, после этой даты можно будет использовать только сертификат о прививке или о перенесенном ковиде.