Север и юг России поменяются местами: синоптики пообещали аномалии зимой

Синоптики предупредили, что по всей территории России до марта будут наблюдаться температурные аномалии. На Севере будет необычно тепло, зато южанам следует подготовиться к морозам.

«Есть вероятностный прогноз на отопительный период с октября по март, его суть такова, что на Севере, Европейской и Азиатской территории России прогнозируется аномалия температуры со знаком плюс, а на Юге — со знаком минус», — рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Вернется ли тепло в столицу? Синоптики подготовили сюрприз для москвичей Подробнее

Он пообещал, что более подробный прогноз на этот период Гидрометцентр выпустит 30 сентября.

Пока же, как рассказал Вильфанд «360», в столичном регионе будет довольно тепло, но не так, как на курорте. Столбик термометра покажет от +10 до +15 градусов тепла 29 и 30 сентября. Причем такая же погода может установиться в центральной части России и в октябре. По словам Вильфанда, это можно назвать поздним бабьим летом, поскольку повышение температуры будет сопровождаться солнечной погодой.