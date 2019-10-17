Севастопольцы выбрали Студента года

Заместитель начальника управления по делам молодежи и спорту города Марина Слонченко рассказала, что национальная премия «Студент года» является отличным примером социального лифта и поддержки талантливой и активной молодежи.

Роман Дзюбаба стал севастопольским Студентом года-2019. Всего от города в конкурсе участвовали 29 студентов.

Также регион определил победителей в номинациях «Председатель студенческого совета года», «Общественник года», «Интеллект года», «Староста года», «Творческая личность года», «Иностранный студент года» и «Спортсмен года».

Финальные испытания конкурса «Студент года — 2019» пройдут с 14 по 18 ноября в Ростове-на-Дону. В них примут участие 600 лучших студентов со всей страны.