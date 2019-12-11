Севастопольцы назвали три главных события года

По информации РИА ФАН, заслуженный артист России Виталий Таганов особенно выделил старт железнодорожного сообщения между материковой частью страны и полуостровом.

«Мы давно не ездили в поездах, а поезд, по-моему, это неотъемлемая часть человеческого существования. Для меня он многое значит. Я вырос в СССР и много ездил по стране, поэтому поезда для меня важны», — уточнил он.

Этот выбор поддержала социолог и преподаватель Севастопольского государственного университета Ольга Ярмак.

«Дай бог, чтобы поезда ходили не только в Санкт-Петербург и Москву, но и в другие города», — отметила она.

А член Общественной палаты России Наталья Кирюхина обратила внимание на реконструкцию улицы Большая Морская. По ее словам, это главное событие целого десятилетия.

«Это изменит город на очень долгие годы. Большая Морская стояла, стоит и стоять будет. Это то, что останется. То, о чем мы будем говорить спустя 10 и 20 лет. Все остальное забудется», — добавила Кирюхина.