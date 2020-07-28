Севастопольские ученые отправятся на экспедицию в Арктику
Ученые севастопольского Института биологии южных морей собираются в экспедицию в Арктику изучать Баренцево и Норвежское моря. Об этом сообщила газета «Новый Севастополь».
Ученые отправятся туда на научно-исследовательском судне «Академик Мстислав Келдыш». Они исследуют концентрацию определенных веществ в воде.
«Эти данные необходимы для уточнения моделей оценки проникающей в море фотосинтетически активной радиации и первичной продукции фитопланктона в северных морях», — рассказали в пресс-службе института.