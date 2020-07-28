Севастопольские ученые отправятся на экспедицию в Арктику

Ученые отправятся туда на научно-исследовательском судне «Академик Мстислав Келдыш». Они исследуют концентрацию определенных веществ в воде.

«Эти данные необходимы для уточнения моделей оценки проникающей в море фотосинтетически активной радиации и первичной продукции фитопланктона в северных морях», — рассказали в пресс-службе института.