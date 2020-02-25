Севастопольские студенты будут помогать ветеранам в отдаленных районах

По данным издания, в рамках акции тридцать студентов отправятся в отдаленные районы, чтоб помогать ветеранам и проводить развлекательные мероприятия для местного населения.

«Ребята своим примером показывают всему университету, как нужно проводить время, помогая тем, кто в этом нуждается, не словом, а делом доказывая всю силу студотрядовского движения», — подчеркнул командир регионального отделения РСО Денис Кондратьев.

Отмечается, что среди пунктов программы — благоустройство и уборка мест, которые связаны с 75-летием Дня Победы.