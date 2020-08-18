Севастополец выпил бутылку алкоголя прямо в магазине, чтобы не платить за нее

Это видели сотрудники магазина, а также зафиксировали камеры наблюдения. В результате в магазин прибыла полиция.

«На просьбу заплатить за товар мужчина в грубой форме отвечал отказом. Якобы он ничего противозаконного не совершал, а продавцы все выдумали», — сообщили в пресс-службе.

Нарушителя забрали в отделение.