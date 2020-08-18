Севастополец выпил бутылку алкоголя прямо в магазине, чтобы не платить за нее
Мужчина в Севастополе выпил бутылку алкоголя посреди супермаркета и попытался спрятать ее на полках, чтобы не платить. Об этом сообщила газета «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу главного управления Росгвардии по Республике Крым и Севастополю.
Это видели сотрудники магазина, а также зафиксировали камеры наблюдения. В результате в магазин прибыла полиция.
«На просьбу заплатить за товар мужчина в грубой форме отвечал отказом. Якобы он ничего противозаконного не совершал, а продавцы все выдумали», — сообщили в пресс-службе.
Нарушителя забрали в отделение.