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    18 августа 2020, 12:45

    Севастополец выпил бутылку алкоголя прямо в магазине, чтобы не платить за нее

    Дарья Морозова

    Мужчина в Севастополе выпил бутылку алкоголя посреди супермаркета и попытался спрятать ее на полках, чтобы не платить. Об этом сообщила газета «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу главного управления Росгвардии по Республике Крым и Севастополю.

    Это видели сотрудники магазина, а также зафиксировали камеры наблюдения. В результате в магазин прибыла полиция.

    «На просьбу заплатить за товар мужчина в грубой форме отвечал отказом. Якобы он ничего противозаконного не совершал, а продавцы все выдумали», — сообщили в пресс-службе.

    Нарушителя забрали в отделение.

    Новости SMI.FM