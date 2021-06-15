Севастополь подготовит яркую программу для туристов

Глава управления туризма Севастополя Лариса Остапенко рассказала, что этим летом в городе ожидается около 600 тысяч гостей. Для них и местных жителей запланировано много развлекательных мероприятий, передает РИА ФАН.

По словам Остапенко, самыми масштабными событиями в Севастополе станут Крымский военно-исторический фестиваль, байк-шоу, Большой севастопольский бал и XFEST. «Мы планируем на XFEST принять порядка 20 тысяч туристов», — уточнила чиновница. По данным информагентства, также в городе планируется провести Международный большой детский фестиваль, фестиваль оперы и балета «Херсонес», арт-проект «Летний Севастополь» и детские спектакли Сергея Безрукова.