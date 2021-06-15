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    15 июня 2021, 16:28

    Севастополь подготовит яркую программу для туристов

    Артур Блянихов

    Глава управления туризма Севастополя Лариса Остапенко рассказала, что этим летом в городе ожидается около 600 тысяч гостей. Для них и местных жителей запланировано много развлекательных мероприятий, передает РИА ФАН.

    По словам Остапенко, самыми масштабными событиями в Севастополе станут Крымский военно-исторический фестиваль, байк-шоу, Большой севастопольский бал и XFEST.

    «Мы планируем на XFEST принять порядка 20 тысяч туристов», — уточнила чиновница.

    По данным информагентства, также в городе планируется провести Международный большой детский фестиваль, фестиваль оперы и балета «Херсонес», арт-проект «Летний Севастополь» и детские спектакли Сергея Безрукова.