Севастополь начал получать воду из альтернативных источников

«Сегодня мы 15 тысяч подаем. Около 10 тысяч уже забирается с горы Гасфорта и около пяти тысяч — с Инкермана. То есть суммарно 30 тысяч кубометров в сутки мы экономим в Чернореченском водохранилище: там потребление снизилось с 80 до 50 тысяч», — рассказал глава города во время запуска водовода на Кадыковском карьере, построенного Минобороны России.

Данные меры позволят «продержаться без ограничений подачи воды» до весны. К марту появится возможность забирать паводковую воду из реки Бельбек, этим проектом также занимаются военнослужащие.

Севастополь получил водовод мощностью 15 тысяч кубометров в сутки 19 декабря. Военные построили его за 68 дней, они проложили 10 тысяч метров труб из Кадыковского карьера. Водоснабжение запустили на неделю раньше срока, писало РИА ФАН.

«На самом высоком уровне все сделано», — оценил вице-премьер России Марат Хуснуллин.

Ранее в Севастополь вода начала поступать из озера на горе Гасфорта. Еще один источник — озеро в Инкермане, образовавшееся в XX веке на месте святого родника.

Крым столкнулся с маловодьем в 2019 и 2020 годах. По прогнозам, оно может продлиться и в 2021-м. В августе графики подачи воды по часам ввели в Симферополе и еще 39 ближайших населенных пунктах. С середины декабря на такой же режим перешла Ялта с окрестными поселками. В Алуште и Белогорске давление в трубах снижают по ночам, Евпатория живет без горячего водоснабжения.

В Севастополе объявлен режим повышенной готовности из-за снижения уровня водохранилища.

До воссоединения Крыма с Россией весной 2014 года около 85% пресной воды поступало из Северо-Крымского канала, который идет от Днепра. После референдума Украина его перекрыла.