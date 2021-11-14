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    14 ноября 2021, 08:44

    Севастополь и Крым назвали худшими регионами по платежной дисциплине

    Аналитик Осадчий: в Севастополе и Крыму зафиксировали наибольший прирост задолженносей по кредитам

    Андрей Иванов

    Жители Севастополя и Крыма хуже всех в стране платят по кредитам. В сентябре там зафиксировали наибольший темп роста задолженностей. Об этом РИА «Новости» со ссылкой на данные Банка России сообщил начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.

    Севастополь и Крым назвали худшими регионами по платежной дисциплине

    «Наибольший темп роста просроченной задолженности по кредитам, предоставленным физическим лицам-резидентам в рублях, зафиксирован на 1 октября в Севастополе (+53,7% год к году) и Республике Крым (+42,1%). На третьем месте — Чукотский автономный округ (+32,2%)», — поделился информацией аналитик.

    По словам Осадчего, общий темп роста просрочки по кредитам в России составил 13%. Снижение отметили только в Бурятии и Новгородской области. Общая сумма розничных кредитов за год в Севастополе выросла на 54,7%, а в Крыму — на 46,8%. Собеседник агентства связал это с эффектом низкой базы.

    Ранее газета «Известия» написала, что россияне стали терять интерес к рефинансированию ипотеки на фоне повышения ключевой ставки в стране. Как отметили в Банке России, доля рефинансированных ипотечных кредитов в феврале 2021 года составила 13,6%. К сентябрю она снизилась до 6,6%