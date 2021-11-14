Севастополь и Крым назвали худшими регионами по платежной дисциплине

Жители Севастополя и Крыма хуже всех в стране платят по кредитам. В сентябре там зафиксировали наибольший темп роста задолженностей. Об этом РИА «Новости» со ссылкой на данные Банка России сообщил начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.

«Наибольший темп роста просроченной задолженности по кредитам, предоставленным физическим лицам-резидентам в рублях, зафиксирован на 1 октября в Севастополе (+53,7% год к году) и Республике Крым (+42,1%). На третьем месте — Чукотский автономный округ (+32,2%)», — поделился информацией аналитик.

По словам Осадчего, общий темп роста просрочки по кредитам в России составил 13%. Снижение отметили только в Бурятии и Новгородской области. Общая сумма розничных кредитов за год в Севастополе выросла на 54,7%, а в Крыму — на 46,8%. Собеседник агентства связал это с эффектом низкой базы.

Ранее газета «Известия» написала, что россияне стали терять интерес к рефинансированию ипотеки на фоне повышения ключевой ставки в стране. Как отметили в Банке России, доля рефинансированных ипотечных кредитов в феврале 2021 года составила 13,6%. К сентябрю она снизилась до 6,6%