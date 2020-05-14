Севастополь 2014 и 2020 годов сравнили в Сети. Разница налицо

Пользователи в социальной сети «ВКонтакте» сравнили Севастополь 2014 года с Севастополем 2020 года в формате «было — стало». Они раздобыли фото шестилетней давности и сфотографировали те места сейчас с тех же ракурсов. Получилось весьма наглядно.

Фотоподборку опубликовали в группе «Подслушано в Севастополе».

Источник фото: vk.com/ohsev

Верхние фотографии сделали в районе кинотеатра «Победа» в феврале 2014 года, а нижние — в мае 2020 года. Некоторые комментаторы затосковали по временам, когда в месте с одного из снимков стояла лавочка. Ему возразили, что на эту лавочку «было страшно смотреть, не то что садиться».

Небольшой спор вышел у пользователей по поводу памятника, который на старом фото покрашен бронзовой краской, а на новом — в белый. Во время дискуссии выяснилось, что местные власти перекрасили его, посоветовавшись с горожанами.