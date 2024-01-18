Общество 18 января 2024, 12:54 Сеульский университет: мигрень связана с риском развития болезней кишечника

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Ученые из Сеульского национального университета (Южная Корея) установили связь между неврологическим расстройством и риском развития кишечных недугов. Об этом сообщил RidLife.ru.

В исследовании приняли участие более 10 миллионов человек. Просмотрев их данные, специалисты пришли к выводу, что наличие мигрени повышает вероятность появления проблем с кишечником. Речь идет, например, о болезни Крона и язвенном колите, добавил сайт Utro.ru.