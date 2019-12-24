Сетям быстрого питания предложили перейти на многоразовую посуду

Объем мусора в России мог бы сократиться, если бы сети быстрого питания стали использовать многоразовую посуду. С таким предложением выступил зампред комитета Госдумы по природным ресурсам Василий Власов (ЛДПР).

Свою инициативу он направил вице-премьеру Алексею Гордееву.

«Данная мера позволит резко сократить объем отходов, которые возникают в результате деятельности крупных сетей предприятий быстрого питания, никак не ухудшая при этом положение небольших кафе и ресторанов», — сказано в письме парламентария, которое оказалось в распоряжении РИА «Новости».

Власов объяснил, что с каждым днем важность вопросов экологии и сбора мусора приобретает в России все большую важность. Перевод на многоразовую посуду, по его мнению, сможет частично помочь в решении этой проблемы. При этом сам бизнес от такого нововведения не пострадает. Ведь при введении данной меры, налоговая нагрузка на предпринимателей не должна увеличиться.

Ранее Белоруссия решила отказаться от использования одноразовой пластиковой посуды. Правда, эта инициатива начнет действовать только с 2021 года.