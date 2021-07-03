Сети магазинов «ВкусВилл» начали угрожать после ЛГБТ-рекламы

Торговая сеть «ВкусВилл» начала получать угрозы после публикации рекламного снимка с однополой парой. Угрожать начали не только представителям ретейлера, но и самим героиням материала. Об этом сообщило «Эхо Москвы».

На сайте «ВкусВилл», в разделе «Школа потребителя», с историями о покупателях ранее была опубликована фотография с изображением пары, состоящей из двух лесбиянок. На снимке также присутствовали сестра одной из девушек и ее мать. После выхода материала девушкам начали поступать угрозы, что их семью «порежут». Их также обзывали «фем-собаками».

Управляющий фабрикой контента торговой сети Роман Поляков рассказал, что угрожали и представителям самой компании. Таких сообщений уже тысячи. В комментарии пришли люди, которые ранее не были подписаны на соцсети ретейлера.

Поляков отметил, что публикация с нетрадиционной парой не была специально направлена на ЛГБТ. В разделе на сайте «ВкусВилл» решили рассказывать о всех, кто ходит в их магазин, среди них есть и такие семьи. При этом подразделение не согласовывало материал с руководством.

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