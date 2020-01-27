Сетевое вещание «Вечерней Москвы» перешло в режим нон-стоп

Постоянную трансляцию планируют вести на сайте vm.ru, в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники» и Facebook. С февраля «Вечерняя Москва» появится и в видеосервисе «Яндекс.Эфир».

«Эфир сетевого вещания „Вечерней Москвы“ — это в первую очередь интерактивное дружественное общение. Мы создаем настроение, дарим людям позитив. Зрители получают полную картину всего, что происходит в городе. При просмотре эфира у зрителя создается впечатление, что это мы пришли к нему в гости, чтобы поговорить и обсудить последние новости, а не он находится в гостях у нас», — пояснил глава службы сетевого вещания «ВМ» Игорь Настенко.

В новых проектах телеканала примут участие активные сообщества столицы, муниципальные депутаты и депутаты Мосгордумы, архитекторы, педагоги, юристы, политологи и другие эксперты.

В сетевом вещании появится интерактивный чат. Там зрители эфира смогут оставить свои отзывы, обсудить программу или задать вопрос ее участникам.