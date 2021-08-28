Сеть зарядок для электромобилей появится в Крыму в следующем году

В следующем летнем сезоне на курортах Крыма появится сеть заправочных станций для электромобилей. Об этом рассказал вице-премьер, министр финансов республики Ирина Кивико.

«Предполагается, что заправочные станции нужно оборудовать в курортных городах и поселках на оборудованных стоянках из расчета одна заправочная станция на три-четыре парковочных места. Сеть таких станций должна появиться в республике уже к летнему курортному сезону 2022 года», — передал ТАСС ее слова.

Она пояснила, что радиус охвата составит не менее 70 километров. Это будет удобно для авто с запасом хода до 100 километров. Такие станции откроются и на трассе «Таврида». Услугами смогут воспользоваться как водители электромобилей, так владельцы другой электротехники, так как нет смысла делить зарядные станции для использования теми или иными категориями пользователей, отметила министр.

В регионе уже установлена 41 зарядная станция. Профессиональных зарядных станций, используемых в коммерческих целях, — 23.

В правительстве придумали способ повысить интерес покупателей к собранным в России электромобилям. Покупателям предложат скидку в 25% от ориентировочной стоимости машины в 2,5 миллиона рублей.